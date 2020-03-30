ФОТОФАКТ: Торговцы табаком в Пскове решили обойти запрет с помощью коробки с товарами первой необходимости

18:56, 30 марта 2020, ПАИ

Участники рейда по торговым точкам и общепиту 30 марта в Пскове обнаружили табачный магазин, работающий вопреки запрету из указа губернатора. Владельцы торговой точки на улице Советской решили обойти запрет, поставив в торговом зале среди специфической продукции для кальянов коробку с товарами первой необходимости. В пластиковом контейнере свечи, туалетная бумага, детские влажные салфетки, зубная паста.

Однако такой подход не спас магазин от закрытия до 5 апреля. Да еще и сотрудники полиции составили административный материал.

Ранее сегодня участники рейда обнаружили еще четыре торговых точки, нарушающих карантин. Среди нарушений - торговля мебелью, сигаретами, пивом для употребления внутри пивной, а еще продавцы, работающие без масок в крупном продуктовом.