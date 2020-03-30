Четыре торговых точки, нарушающих карантин, нашли участники рейда в Пскове (ФОТО)

17:36, 30 марта 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















В понедельник, 30 марта, в Пскове состоялся рейд по торговым точкам и заведениям общепита. Сотрудники полиции, администрации области и общественники проверяли исполнение указа губернатора, направлено на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Участники рейда выявили четыре точки, работающих с нарушениями, передает корреспондент Псковского агентства информации. В их числе — продолжающие работу мебельный магазин и точка с табачной продукцией, а также пивная, где напиток продают внутри помещения.

Четвертым нарушителем стал крупный сетевой магазин, торгующий продуктами. Часть сотрудников работали с торговых залах без масок и перчаток.

На всех точках сотрудники полиции составили административные протоколы. Данные по продуктовому магазину будут также переданы в региональное Управление Роспотребнадзора.

В соответствии с указом губернатора в Псковской области разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам и точкам, торгующим товарами первой необходимости. Общепиты могут организовать доставку или работать на вынос без посещения клиентами помещений.

Два дня назад полиция проверила бар в центре Пскова, горожане пожаловались, что заведение нарушает карантин.