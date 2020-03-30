75 кг хлорки: готовы ли псковские управляйки проводить дезинфекцию дважды в день

19:03, 30 марта 2020, ПАИ

Директор одной УК провел мастер-класс по дезинфекции для уборщиц, в другой говорят, что бутылки «Белизны» хватит, чтобы две недели мыть пятиэтажку, а в третьей боятся нанимать новых уборщиц - вдруг у тех уже коронавирус. Корреспондент Псковского агентства информации выяснила в нескольких домоуправлениях, во все ли дома уборщицы будут приходить дважды, как того требует указ губернатора.

С самого утра 30 марта самоизолировавшиеся псковичи поглядывали в дверные глазки: пришли уборщицы или не пришли? Накануне губернатор Псковской области подписал указ, который обязывает управляющие организации два раза в день дезинфицировать подъезды многоквартирных домов.

Большинство управляющих компаний отнеслись к этой мере с пониманием, но не все с великим энтузиазмом. Нагрузка на уборщиц увеличилась в разы, затраты организаций тоже

Жильцам обидно за уборщиц

«Мы уже во всю работаем! – с запалом начала рассказывать замдиректора управляющей компании «Район №13» Ксения Ельсукова. – Нам уже привезли три мешка хлорки - это 75 килограммов, 25 литров раствора, таблетки. Всем уборщицам раздали по литровой бутылке "Белизны”, опрыскиватели. Я думаю, всего надолго хватит».

К повышенной нагрузке уборщицы компании отнеслись с пониманием, а вот жильцам стало за них обидно. Стали поступать обращения: «Зачем вы заставляете уборщиц по два раза мыть подъезды за копейки?». Некоторые жильцы считают, что они и сами могли бы помыть площадку.

Про поощрение беззаветно работающих уборщиц официальной речи здесь пока не идет: «Если получится, попробуем премии выдать», - надеется Ксения Ельсукова.

Вице-губернатор Василий Осипов сегодня в эфире ПАИ-live напомнил, что двухкратная дезинфекция подъездов - «опция обязательная к исполнению». И подсказал номерок комитета по строительному и жилищному надзору, по которому жильцы со всей области могут пожаловаться на свою управляйку: 8 (8112) 299-821.

Мастер-класс по дезинфекции от директора

Директор «ЖКХ 60» Алексей Кириллов сегодня вышел на инструктаж клининговой службы сам. На странице директора в Facebook появились видео и фотографии с утреннего мастер-класса.

«Собрали всех, кто отвечает за клининг. Отметили, что два раза в день надо мыть, а также чем мыть, что конкретно мыть и как разводить средства», - объясняет Алексей Кириллов.

По указу губернатора дезинфицировать в подъездах нужно кабины лифтов, домофоны, дверные ручки, мусоропроводы и мусоросборные камеры, перила лестниц.

В арсенале «ЖКХ 60» - «Трилокс» (жидкость разводят и заливают в пульверизаторы) и «Хлорапин» в таблетках. Все по рекомендации Роспотребнадзора. Запасы этих средств у компании были: раньше ими мыли мусоропровод, теперь – не только.

«Уборка – это одна из самых больших статей расхода. Для небольшой “управляйки” этот режим будет достаточно сложным. Мы не можем держать в штате лишних людей, и сейчас прибегаем к услугам клининговой компании», - отмечает Алексей Кириллов.

«Такая у уборщиц доля»

А вот в другой управляющей организации к поощрению труда относятся иначе.

«Такая у них доля», - констатирует главный инженер «Домуправления №8» Евгения Долженко и добавляет, что вся страна сейчас так работает, и все должны войти в положение.

«Специальное дезинфицирующее средство», то есть «Белизну», управляйка закупила еще до указа губернатора. Да и обрабатывала все этим чудодейственным средством и ранее. Расход «Белизны» очень маленький: литровой бутылки одной уборщице хватит на всю пятиэтажку на две недели, уверена Евгения Долженко.

Средствами дезинфекции уборщиц снарядили, а вот средств индивидуальной защиты не нашли. Пока только заказали в администрации.

«Мы к этому относимся серьезно, потому что люди волнуются. Сегодня уже звонили и спрашивали, когда будет уборка», - отметили в домуправлении.

Два раза в день – это перебор

С новым указом управляйки согласны, но дезинфицировать два раза в день – это уже перебор, считает Андрей Тарасов, директор УК «Псковжилсервис».

Повышенные расходы – это дело второе, ребром встает вопрос о штате.

«С таким графиком надо набирать еще уборщиц, иначе нагрузка будет очень большая. И мы сейчас думаем, что делать. Набирать новых – это, кажется, еще более опасный вариант: неизвестно, есть ли у человека коронавирус, а поставить его нужно сразу на целый подъезд. Представляете, если я в подъезд возьму зараженных работников?» - опасается Андрей Тарасов.

Руководитель «Псковжилсервиса» считает приказ губернатора логичным и обоснованным, но уверен, что для их организации оптимальный вариант – уборка один раз в день. Но указ компания соблюдает: средства закупили, марлевые повязки тоже нашли, заработную плату готовы увеличить.

Как бы там ни было, представители всех управляющих компаний, с которыми удалось поговорить ПАИ, соглашаются: «Мера вынужденная, будем соблюдать». Так что будет и в вашем доме уборка два раза в день. Или хотя бы один.

Елизавета Славятинская