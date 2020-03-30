0
23:25
100 тысяч защитных масок дополнительно поступят в Псковскую область
23:12
Михаил Ведерников поручил рассмотреть возможность снижения налогов для бизнеса
22:36
Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв обратился к псковским предпринимателям (ВИДЕО)
22:03
Полицейские и общественники провели рейд по магазинам Пскова (ВИДЕО)
21:24
Александр Котов: Только объединив усилия, мы снизим риски, связанные с коронавирусом
20:36
Храмы Псковской области временно закроют для прихожан с 1 апреля
20:12
Уникальный сибирский кедровник спасают волонтеры-экологи в Псковской области
Еще новости
Общество

Александр Котов: Только объединив усилия, мы снизим риски, связанные с коронавирусом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания Александр Котов

«Только объединив усилия, мы сможем минимизировать риски, связанные с распространением коронавируса. У нас есть примеры из мирового опыта», – прокомментировал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов принятые на областном уровне ограничения и штрафы, связанные с распространением COVID-19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Каждый из нас – и граждане, и руководители предприятий, учреждений, организаций, и руководители и представители органов власти – должны чувствовать свою меру ответственности», – подчеркнул Александр Котов.

Он напомнил, что в Италии и Испании из-за несоблюдения карантинных мер коронавирус распространялся и продолжает распространяться быстрыми темпами. «Нужно учиться на этих ошибках и стараться их не повторять. Замедлить распространение, дать возможность лечебным учреждениям работать не в авральном режиме, а в тех объёмах, которые позволяют принимать сегодня заболевших – это в наших силах. Но сделать это мы можем только сообща», – добавил спикер областного парламента.

По мнению Александра Котова, все принятые меры могут оказаться неэффективными, если сами граждане не отнесутся к ним серьёзно. «Я призываю всех жителей области в этот сложный период по возможности оставаться дома и меньше контактировать даже с родственниками и друзьями. И в нашем коллективе есть представители старшего поколения, люди, у которых в силу разных причин не очень крепкое здоровье – сейчас все они имеют возможность продолжать работу в домашних условиях», – рассказал он.

«Общайтесь, поддерживайте друг друга по телефону, с помощью видеосвязи, в переписке. Сейчас, как никогда, жизнь дорогих вам людей находится в ваших руках. Будьте здоровы!», – добавил Александр Котов.

По состоянию на 30 марта в Псковской области зафиксировано 9 случаев заражения коронавирусом, включая один летальный случай в Пскове.

С 1 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции в Псковской области введут временный запрет на посещение прихожанами храмов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
100 тысяч защитных масок дополнительно поступят в Псковскую область Михаил Ведерников поручил рассмотреть возможность снижения налогов для бизнеса Почти 700 тысяч человек в мире заразились коронавирусом Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв обратился к псковским предпринимателям (ВИДЕО) Полицейские и общественники провели рейд по магазинам Пскова (ВИДЕО) Александр Котов: Только объединив усилия, мы снизим риски, связанные с коронавирусом Почти 100 заявок от находящихся на самоизоляции жителей обработали волонтеры в Псковской области Режим самоизоляции для жителей Новгородской области вводится с 31 марта Карантин в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ) 75 кг хлорки: готовы ли псковские управляйки проводить дезинфекцию дважды в день
Посмотреть все материалы сюжета >>>

100 тысяч защитных масок дополнительно поступят в Псковскую область
30 марта 2020
100 тысяч защитных масок дополнительно поступят в Псковскую область
Михаил Ведерников поручил рассмотреть возможность снижения налогов для бизнеса
30 марта 2020
Михаил Ведерников поручил рассмотреть возможность снижения налогов для бизнеса
Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв обратился к псковским предпринимателям (ВИДЕО)
30 марта 2020
Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв обратился к псковским предпринимателям (ВИДЕО)
Полицейские и общественники провели рейд по магазинам Пскова (ВИДЕО)
30 марта 2020
Полицейские и общественники провели рейд по магазинам Пскова (ВИДЕО)
Александр Котов: Только объединив усилия, мы снизим риски, связанные с коронавирусом
30 марта 2020
Александр Котов: Только объединив усилия, мы снизим риски, связанные с коронавирусом
Храмы Псковской области временно закроют для прихожан с 1 апреля
30 марта 2020
Храмы Псковской области временно закроют для прихожан с 1 апреля
Уникальный сибирский кедровник спасают волонтеры-экологи в Псковской области
30 марта 2020
Уникальный сибирский кедровник спасают волонтеры-экологи в Псковской области
Карантин в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 марта 2020
Карантин в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...