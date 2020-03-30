Александр Котов: Только объединив усилия, мы снизим риски, связанные с коронавирусом

21:24, 30 марта 2020, ПАИ

«Только объединив усилия, мы сможем минимизировать риски, связанные с распространением коронавируса. У нас есть примеры из мирового опыта», – прокомментировал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов принятые на областном уровне ограничения и штрафы, связанные с распространением COVID-19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Каждый из нас – и граждане, и руководители предприятий, учреждений, организаций, и руководители и представители органов власти – должны чувствовать свою меру ответственности», – подчеркнул Александр Котов.

Он напомнил, что в Италии и Испании из-за несоблюдения карантинных мер коронавирус распространялся и продолжает распространяться быстрыми темпами. «Нужно учиться на этих ошибках и стараться их не повторять. Замедлить распространение, дать возможность лечебным учреждениям работать не в авральном режиме, а в тех объёмах, которые позволяют принимать сегодня заболевших – это в наших силах. Но сделать это мы можем только сообща», – добавил спикер областного парламента.

По мнению Александра Котова, все принятые меры могут оказаться неэффективными, если сами граждане не отнесутся к ним серьёзно. «Я призываю всех жителей области в этот сложный период по возможности оставаться дома и меньше контактировать даже с родственниками и друзьями. И в нашем коллективе есть представители старшего поколения, люди, у которых в силу разных причин не очень крепкое здоровье – сейчас все они имеют возможность продолжать работу в домашних условиях», – рассказал он.

«Общайтесь, поддерживайте друг друга по телефону, с помощью видеосвязи, в переписке. Сейчас, как никогда, жизнь дорогих вам людей находится в ваших руках. Будьте здоровы!», – добавил Александр Котов.

По состоянию на 30 марта в Псковской области зафиксировано 9 случаев заражения коронавирусом, включая один летальный случай в Пскове.

С 1 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции в Псковской области введут временный запрет на посещение прихожанами храмов.