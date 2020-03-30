Храмы Псковской области временно закроют для прихожан с 1 апреля

20:36, 30 марта 2020, ПАИ

Храмы в Псковской области временно закроют для посещения прихожан в связи с распространением коронавируса нового типа COVID-19. Как стало известно Псковскому агентству информации, ограничение будет действовать с 1 апреля.

29 марта митрополит Псковский и Порховский Тихон в своем видеообращении к православным жителям региона призвал их молиться из дома. 20 марта владыка рекомендовал воздержаться от поездок в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

По состоянию на 30 марта в регионе зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом, включая один летальный случай в Пскове.