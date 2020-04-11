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Политика

ЦИК разъяснил все изменения в Конституцию в специальном буклете

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России опубликовала на своем сайте информационный буклет «Поправки к Конституции: почему это важно». Как сообщает ТАСС, в буклете объясняются все выносимые на общероссийское голосование изменения в  Конституции.

На 20 страницах поправки поделены на 12 глав. Каждый раздел коротко поясняет о конкретных изменениях, которые выносятся на голосование.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

В Псковской области продолжается информационная работа по подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию. Ранее президент Владимир Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию.

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