Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию

16:28, 25 марта 2020, ПАИ

Президент Владимир Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию . Об этом глава государства сказал в своем обращении от 25 марта.

«Я серьезно к этому отношусь и буду просить прийти проголосовать, однако, как и говорил ранее, абслютным приоритетом является здоровье, жизнь и безопасность людей», - подчеркнул президент.

«Голосование нужно перенести на более позднюю дату, оценим как будет развиваться ситуация и, опираясь на мнение специалистов, примем решение о новом дне голосования», - сказал Путин.

Голосование по поправкам в основной закон страны должно было состояться 22 апреля.

Ранее Конституционный суд России признал закон о поправках к Конституции и порядок их принятия соответствующими основному закону.

Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в трёх чтениях, затем поправки в Конституцию одобрил Совет Федерации, а после парламенты всех регионов России поддержали закон о внесении изменений.