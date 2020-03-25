0
18:51
Сергей Грахов: Теплая зима — это убытки, перерасчета не будет
17:23
В Опочецком районе возбудили уголовное дело по поджогу бани
17:15
Александр Котов: Сегодня всем без исключения требуется поддержка государства
16:38
Владимир Путин: Имеющие право на маткапитал российские семьи будут получать по 5 тысяч рублей в месяц
16:28
Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию
16:22
Обращение президента Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
15:17
Активисты «Убитых дорог»: Из-за грязи дорожные знаки в Пскове по-разному отражают свет фар
Еще новости
Общество

Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию . Об этом глава государства сказал в своем обращении от 25 марта.

«Я серьезно к этому отношусь и буду просить прийти проголосовать, однако, как и говорил ранее, абслютным приоритетом является здоровье, жизнь и безопасность людей», - подчеркнул президент.

«Голосование нужно перенести на более позднюю дату, оценим как будет развиваться ситуация и, опираясь на мнение специалистов, примем решение о новом дне голосования», - сказал Путин.

Голосование по поправкам в основной закон страны должно было состояться 22 апреля. 

Ранее Конституционный суд России признал закон о поправках к Конституции и порядок их принятия соответствующими основному закону.

Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в трёх чтениях, затем поправки в Конституцию одобрил Совет Федерации, а после парламенты всех регионов России поддержали закон о внесении изменений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Голосование по поправкам в Конституцию
Председатель собрания депутатов Палкинского района: 22 апреля я буду голосовать за будущее своей семьи «Тотальный диктант» из-за коронавируса впервые пройдет в октябре Самой важной поправкой в Конституцию россияне считают закрепление доступности медицины Андрей Царёв: Поправки в Конституцию России сделают государство семейно ориентированным Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции Центризбирком допустил перенос голосования по поправкам в Конституцию России Полезную информацию о голосовании по поправкам в Конституцию можно получить на специальном сайте Олег Мыслевич: Никто не должен оставаться равнодушным к голосованию по поправкам в Конституцию Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь Дмитрий Шахов: Поправки к Конституции могут способствовать улучшению благосостояния граждан
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Опочецком районе возбудили уголовное дело по поджогу бани
25 марта 2020
В Опочецком районе возбудили уголовное дело по поджогу бани
Александр Котов: Сегодня всем без исключения требуется поддержка государства
25 марта 2020
Александр Котов: Сегодня всем без исключения требуется поддержка государства
Владимир Путин: Имеющие право на маткапитал российские семьи будут получать по 5 тысяч рублей в месяц
25 марта 2020
Владимир Путин: Имеющие право на маткапитал российские семьи будут получать по 5 тысяч рублей в месяц
Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию
25 марта 2020
Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию
Обращение президента Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
25 марта 2020
Обращение президента Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Активисты «Убитых дорог»: Из-за грязи дорожные знаки в Пскове по-разному отражают свет фар
25 марта 2020
Активисты «Убитых дорог»: Из-за грязи дорожные знаки в Пскове по-разному отражают свет фар
Скончалась народная артистка СССР Инна Макарова
25 марта 2020
Скончалась народная артистка СССР Инна Макарова
Псковский губернатор поздравил работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2020
Псковский губернатор поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Идет загрузка...