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Общество

Рассматривается вопрос о продлении запрета на передвижение на моторных лодках в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой

Рассматривается вопрос о продлении запрета на передвижение на лодках с моторами на водоемах Псковской области с 15 мая. Об этом сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов в эфире ПАИ-live 14 апреля.

Движение на моторных плавательных средствах всех типов запрещено на всех водоёмах Псковской области с 23 марта по 15 мая включительно. Запрет введен, чтобы исключить факторы беспокойства весенне-нерестующих рыб. Виктор Мусатов напомнил, что организации, занимающиеся промысловой добычей рыбы, знают ограничения и придерживаются их.

«Сейчас проводим совещания, продлевать ли эти ограничения после 15 мая», – добавил председатель комитета.

11 апреля за незаконный вылов рыбы в Чудском озере был задержан сотрудник силового ведомства.

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