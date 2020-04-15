Врачи назвали первый признак коронавируса, который предшествует температуре и кашлю

08:37, 15 апреля 2020, ПАИ

Доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати, а также врач UC Health Ахмад Седагат считает, что основным показателем заражения человека коронавирусом является обоняние. Об этом сообщает «Российская газета».

Как пояснил медик, при коронавирусной инфекции потеря обоняния не связана с заложенностью носа и типичным насморком.

- Коронавирус связан с довольно уникальной комбинацией симптомов со стороны носа - это внезапная потеря обоняния, известная как аносмия. При этом у человека нет ощущения заложенности носа, - объяснил врач.

Он также отметил, что у многих пациентов потеря обоняния была первым симптомом коронавирусной инфекции, который проявляется на начальной стадии заболевания. Но большинство пациентов игнорируют симптом, пока у них не появится кашель и высокая температура, типичные для COVID-19.

Носовая полость, вероятно, является основным местом проникновения и заражения, добавил эксперт.

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом. Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в пяти районах Псковской области.