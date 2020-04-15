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Общество

Студенты ПсковГУ закончат учебный год в дистанционном формате

Обучение в дистанционном формате закончат студенты ПсковГУ. Об этом заявила ректор университета Наталья Ильина 15 апреля во время ПАИ-live.

«В этом году в дистанционной форме закончим учебный год и сохраним свое здоровье», - рассказала Наталья Ильина.

Она также отметила, что если студенты находятся дома, то возвращаться в общежитие не нужно.

«Оставайтесь дома, берегите себя и родных», - призвала ректор университета.

Ранее ректор заявила, что обучение не будет переходить полностью в дистанционный режим. При этом приемная кампания в этом году в вузе пройдет в дистанционном формате.

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