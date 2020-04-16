Жителям Псковской области можно выходить из дома, чтобы выпасти скот или покормить домашнюю птицу

17:42, 15 апреля 2020, ПАИ

В Псковской области разрешается выходить на улицу, чтобы выпасти коров и коз, покормить домашнюю птицу или проверить пасеку. Об этом говорится в новой редакции противокоронавирусного указа губернатора Псковской области от 15 апреля.

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