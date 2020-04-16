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Общество

Жителям Псковской области можно выходить из дома, чтобы выпасти скот или покормить домашнюю птицу

Владельцам скота и птицы, а также пасечникам можно выходить на улицу для ухода за животными. Фото: Андрей Степанов.

В Псковской области разрешается выходить на улицу, чтобы выпасти коров и коз, покормить домашнюю птицу или проверить пасеку. Об этом говорится в новой редакции противокоронавирусного указа губернатора Псковской области от 15 апреля.

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости пополнился еще одним пунктом – табачной продукцией.

После заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Михаил Ведерников внес изменения в указ и расширил перечень организаций, которые могут работать в условиях карантина. Так, среди организаций, на которые не распространяется указ президента о нерабочих днях, появились ателье по ремонту одежды, организации, занимающиеся ремонтом обуви, компьютеров и бытовой техники, а также мастерские по изготовлению ключей.

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