Псковский филиал «Россети Северо-Запад» находится в режим повышенной готовности из-за усиления ветра

11:39, 16 апреля 2020, ПАИ

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» приведен в режим повышенной готовности 16 апреля с 10:00 часов в связи с полученным прогнозом об ухудшении погодных условий.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, в западной части региона ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду в течение всего дня.

В Псковской области 103 аварийно-восстановительные бригады с 315 сотрудниками и 130 единицами техники готовы к любым последствиям непогоды, чтобы оперативного восстановить электроснабжение. Подготовлено 77 дизельных генераторов на случай резервного энергоснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в условиях обязательной самоизоляции: организаций мобильной и интернет-связи, транспортных центров, курьерских служб и организаций онлайн-сервисов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

Компания «Россети Северо-Запад» в марте-апреле организовала дистанционное обучение более двух тысяч сотрудников. Образовательные курсы проходят инженеры, мастера, специалисты по охране труда, электромонтёры, водители.