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Общество

В Пскове точки нестационарной торговли на 90% потеряли оборот из-за коронавируса

Сложившая ситуация с коронавирусной пандемией серьезно ударила по малому бизнесу. Фото: Андрей Степанов.

Сложившая ситуация с коронавирусной пандемией серьезно ударила по малому бизнесу. Об этом заявил заместитель секретаря политсовета псковского городского отделения «Единой России», руководитель регионального отделения «ОПОРА России» Валерий Лесников.

«В Пскове, к примеру, около  400 точек нестационарной торговли, они сегодня практически закрыты и потеряли на 90% оборот. У индивидуальных предпринимателей есть нанятые работники – реально им зарплату не выплатить. Кроме того, нужно платить налоги, вносить оплату за размещение торговой точки. Если сейчас никто не работает, с чего платить?», - отметил Валерий Лесников.

Он подчеркнул, что для помощи бизнесу нужен четкий механизм получения компенсаций. Это очень насущный вопрос в регионах, им нужна поддержка региональных и муниципальных властей.

«Предприниматель обеспечивает свою семью и маленький круг работников - и таких видов деятельности много. Это не сверхприбыли, а заработок на обычную жизнь. Им сложнее получить компенсацию, правильно применять  нормативные акты и выживать в этих условиях», - констатировал Валерий Лесников.

В ходе онлайн-совещания с представителями предпринимательского сообщества участвовали председатель партии Дмитрий Медведев,  министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр экономического развития Максим Решетников.

По словам Дмитрия Медведева, в сложившихся условиях работники могут не получать зарплату, потому что их работодатели почти банкроты, и не могут получать пособий по безработице, потому что они числятся трудоустроенными. Из такой ситуации надо найти выход.

 Медведев также отметил, что пандемию необходимо признать обстоятельством непреодолимой силы, и напомнил, что правительство уже приняло решение по арендной плате для пострадавших от кризиса предприятий бизнеса. По его словам, в этом случае можно было бы использовать понятие «форс-мажор».

«Единая Россия» обобщит итоги онлайн-совещания и направит президенту свои предложения по поддержке предпринимателей и работников предприятий бизнеса.

В среду, 15 апреля, президент Владимир Путин предложил предоставить  компаниям малого и среднего бизнеса прямую безвозмездную помощь со стороны государства на выплату зарплат сотрудникам и поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу.

А в Псковской области с 15 апреля разрешили работать ремонту обуви, техники и ателье.

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