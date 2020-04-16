Виктор Мусатов рассказал об охоте, рыбалке и лесовосстановлении в Псковской области

19:40, 16 апреля 2020, ПАИ

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов в эфире ПАИ-live 14 апреля рассказал, как проходил весенний сезон охоты во время ограничительных мероприятий по коронавирусу, о действующих в области ограничениях на лов рыбы и необходимой социальной дистанции между рыбаками. Также одной из главных тем стали лесные вырубки и лесные пожары и контроль за ними.

Особенности охоты на карантине

- Виктор Юрьевич, закончился охотничий сезон, он был не очень обычный в связи с ограничительными мерами – многие шутили, что на охоту можно было ходить вдвоем, я и моя собака. Расскажите, как это отразилось на объеме выданных разрешений, что говорили сами охотники, вряд ли все были довольны?

- Действительно, этот весенний сезон охоты на боровую и водоплавающую птицу отличался от предыдущих сезонов. И единственно общим являлась только продолжительность весенней охоты – 10 дней. В этом году был установлен единый срок охоты с 4 по 13 апреля, до этого в предыдущий год охота начиналась в разные даты для севера и для юга области. Это было связано с тем, что зимы почти не было, раньше начался прилет птицы, и потребовалось сместить сроки охоты. Существенную корректировку в проведение охоты внесли и ограничения, связанные с распространением коронавируса. Нужно понимать, что охоту мы проводили с учетом целого ряда ограничений: в этот период действовал особый противопожарный режим и по существу – запрет на посещение лесов, также было ограничено передвижение между муниципальными образованиями. Но при принятии решений вводить ограничения на охоту или провести ее мы учитывали ряд факторов. Прежде всего, весенняя охота на птицу – достаточно индивидуальная охота, скопления людей там не наблюдается. Это такая отдушина для населения. При этом надо учитывать, что значительная часть разрешений на охоту выдавалась с осени прошлого года. Мы проводили разъяснительную работу с населением, и телефоны во время открытия охоты у нас накалялись, людей интересовало, будет охота или нет, действуют ограничения или нет. И люди принимали самостоятельное решение, пойдут они на охоту или воздержатся. В этом году существенно сократилось количество выданных разрешений - процентов на 30.

Отмечу, что конфликтных ситуаций не было, они возникали только тогда, когда человек непосредственно перед охотой хотел получить разрешения, с этим были сложности, так как мы работали дистанционно. И возникал определённый давний спор с теми людьми, которые являются противниками любой охоты. Это оппоненты, их просто надо слушать. У охотников есть своя аргументация, у противников – своя, это традиционный спор.

Социальная дистанция для рыбаков

- С охотой разобрались. Сейчас начинаются ограничения на лов в связи с нерестом рыбы. Кого и как нельзя ловить, в какие сроки, как вы будете отслеживать эту ситуацию?

- Надзорное соблюдение законодательства здесь возложено на федеральное управление, в частности на Росрыболовство. Ограничения для промысловиков не так интересны, так как те, кто занимается промышленным рыболовством, все эти ограничения знают. Для любительского лова ограничения будут, чтобы люди знали, надо их проинформировать. Самое главное, до 15 июня по правилам рыболовства запрещается лов с использованием моторных лодок. Эти правила распространяются только на тех, кто занимается рыбной ловлей, и у нас возникает диссонанс, потому что получается, что все остальные ездить на моторных лодках могут. Мы выравниваем этот диссонанс, комитет издает свой приказ с аналогичным ограничением для тех, кто не занимается рыбной ловлей. В этом году снова особенность, что зимы не было, мы своим приказом ввели запрет на передвижение на моторных лодках с распаления льда пока до 15 мая. Сейчас проводим консультации, чтобы понять, продлевать ли ограничения после 15 мая – так как нерест начался раньше обычного.

Кроме того, важно, чтобы рыбаки понимали, где, чем и сколько можно ловить. Ограничения для любительского лова рыбы распространяются в Псковской области только в нескольких местах: запрет на лов рыбы в Раскопельском заливе Чудского озера и на семи участках Жижицкого озера. На этих участках ловить рыбу вообще нельзя. Действуют также и ограничения по лову отдельных видов рыб. В частности, на Теплом, Псковском и Чудском озерах с 25 апреля по 15 июня нельзя ловить судака, с 1 апреля по 15 мая — щуку. Для малых озер есть свои сроки: с 1 апреля по 10 мая запрещен лов щуки, с 5 по 15 июня — судака. Нужно понимать, что есть минимальные размеры добываемой рыбы, они установлены только для судака и щуки - по 40 сантиметров, и есть суточная норма, сколько человек сможет выловить. Но нужно понимать, что если тебе очень повезло и ты выловил одну очень большую рыбу, то делить на части ее не надо.

- Каждую весну в Пскове на набережной выстраиваются рыбаки очень тесно друг к другу. Будут ли на них распространяться ограничительные меры. Будет ли комитет следить, чтобы люди не собирались в одном месте и соблюдали социальную дистанцию?

- Это достаточно важный вопрос. Сегодня Министерство сельского хозяйства предложило субъектам рассмотреть вопрос, вводить ли ограничения на период действия карантина. На мой взгляд, такие ограничения вводить не стоит. Всего несколько субъектов ввели такой запрет, например Астраханская область – там действительно весной большой наплыв туристов и рыбаков. Думаю, для Псковской области это не настолько актуально, но надо выдерживать социальную дистанцию.

- В нынешнем указе и поправках нет исключения, что люди могут ездить в соседний район на рыбалку. Сейчас, если остановят на посту, то на рыбалку не пропустят?

- Исключения при передвижении между муниципалитетами для рыбаков делать не будут, так как разрешительных документов у рыбаков нет. Пересечь границы между районами можно только при документальном обосновании права на это.

Бич региона

- Виктор Юрьевич, уже несколько лесных пожаров произошло. Каким образом комитет противодействует пожарам? И расскажите про действующую систему видеофиксации?

- Лесные пожары, особенно весенние, – это бич нашего региона. Лесные массивы мелкоконтурные, примыкают к сельхозугодьям, которые не возделываются. Если сравнивать площадь лесного фонда на рубеже XX века и сейчас – площадь лесов возросла, мелкоконтурные земли зарастают, там сейчас сформировался настоящий лес. Весенние пожары, связанные с переходами огня с земель иных категорий на земли лесного фонда, достаточно массовые. Мы сильно горели в прошлом году, хоть и не очень это афишировали. Мы были единственным из субъектов России, который долго, несколько недель, висел в пятом классе опасности по пожарам. Тогда количество пожаров измерялось десятками в сутки. Тем не менее большую часть пожаров и в прошлом, и в этом году мы тушили в течение суток. Тушит пожары наш Противопожарный лесной центр. Мониторим пожары тремя способами: наземный, авианаблюдение с самолета и, это особенность Псковской области, - с помощью системы видеокамер, которая хорошо развита в области. В прошлом году было 92 камеры на территории региона, в этом году поставили еще одну в Бежаницком районе, у поселка Село, на крайне проблемном участке, что позволяет выявлять пожары на ранних стадиях. Самое главное - понять, где ты сможешь локализовать пожар. И при случае хотел бы призвать население области не заниматься нашим традиционным развлечением и не поджигать поля, смысла в этом нет, кроме того, за это предусмотрена большая ответственность со штрафами. Давайте беречь леса!

- А как много среди выявленных пожаров преднамеренных поджогов?

- Преднамеренные поджоги сложно выделить, какой процент на них приходится. Но в том году в Себежском районе довольно часто я не мог интерпретировать по-другому причину возгорания, кроме как поджог. В отдельных случаях даже преднамеренный поджог, прямо на двух участках от дороги. Конечно, выявление виновников – проблемно, за руку не поймать.

Сосны и ели

- В 2020 году как будет происходить лесовосстановление? В области опережающими темпами занимаются посадками, сколько саженцев и где будут посажены в этом году?

- Псковская область занимает 18-е место по площади искусственного лесовосстановления по итогам прошлого года. Это достойный показатель, на мой взгляд. Однако площадь вырубленных и погибших лесов до сих пор сильно превышает восстановленные, сажаем пока меньше. И национальные проект «Сохранение лесов» направлен, чтобы добиться к 2024 году баланса, чтобы площадь убытия сравнялась с площадью лесовосстановления и лесоразведения. Что касается планов на следующий год, планируется посадить 2600 гектаров. Лесовосстановление в основном происходит хвойными породами: сосной и елью, и этим в основном занимаются лесозаготовители. Есть все основания говорить о том, что план будет выполнен: лесозаготовители работают, область обеспечена посадочным материалом – есть подведомственный питомник и питомники коммерческих предприятий, посадочного материала достаточно.

Важный аспект, которым мы занимаемся в последние два года, чтобы лесовосстановление не превращалось просто в ритуал: потыкали саженцы и ушли, а выросло или не выросло – всё равно. Население четко видит, что в лес приезжают лесозаготовители и высаживают деревья, но потом не видят результата. Комитет активно работает, чтобы каждый лесозаготовитель делал проекты освоения новых лесов с площадью лесовосстановления, ухода и рубки. Если вырубили ель и сосну, то и посадили ель и сосну. Другое дело, нужно понимать, что в отдельных случаях ель не вырастет из-за неподходящей почвы, поэтому и береза введена в особо ценные породы.

- В Псковской области есть список неблагонадежных лесозаготовителей, с кем вы больше не работаете?

- У нас требования по лесовосстановлению одинаковы для всех лесозаготовителей. Из 150 лесозаготовителей, работающих в Псковской области, большие нарекания с нашей стороны есть только к десяти, дальше меньше. Лесозаготовители в эту зиму столкнулись не с самой стабильной финансовой и экономической ситуацией. Им тоже непросто. У нас много участков, где заготовка только зимняя, а в теплую погоду на эти делянки просто не проехать.

- Куда люди могут пожаловаться, если видят, что лесозаготовитель разбивает дороги, не убирает за собой делянки?

- Звонить можно нам в комитет по телефонам: 8 800 100 14 84, 8 800 100 94 00 и в лесничества.