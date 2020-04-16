Депутат Госдумы Александр Васильев предложил правительству открыть веломагазины

21:20, 16 апреля 2020, ПАИ

Веломастерские и магазины по продаже самокатов и велосипедов предложил открыть правительству России депутат Госдумы Александр Васильев. Об этом парламентарий сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«В метро ехать уже точно не вариант», – отметил Александр Васильев. Свое предложение в правительство парламентарий отправил, «предвкушая сегодняшний коллапс в метро Москвы из-за пропусков».

Пропускной режим в столице введен в целях борьбы с коронавирусом. 15 апреля из-за начала действия пропускной системы на въездах в Москву образовались пробки.