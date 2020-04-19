Псковичи дома обустраивают горки для катания пасхальных яиц (ВИДЕО)

14:25, 19 апреля 2020, ПАИ

Чтобы не нарушать режима самоизоляции, псковичи у себя дома строят горки для катания пасхальных яиц. Такое видео прислала псковичка Арина и рассказала, из чего они сделали горку.

«Горка сделана из обычного пледа, книг и журналов, - рассказала корреспонденту Псковского агентства информации Арина. - Голь на выдумки хитра, потому что мы же не могли оставить эту семейную традицию даже из-за коронавируса. Мы каждый год катаем яйца уже много-много поколений, у детей самих уже появились дети, которые тоже катают. Обычно все сделано из песка во дворе или на даче, но в связи с тем, что мы сейчас не можем такое сделать, мы придумали такую вот горку из пледа, чтобы сохранить традицию. Чтобы и в это время себя немножечко повеселить».

Как рассказала псковичка, яйца катают по правилам: если твое скатившееся яйцо стукнулось о предыдущее, то ты забираешь его в качестве выигрыша. А под конец, когда игра закончилась, детям разрешается встать перед лункой и забрать то количество яиц, кто сколько сможет. Тут кто больше заберет, тот и выиграл.

Из-за того, что все сидят по домам, пустует даже подворье Псково-Печерского монастыря в Пасхальное воскресенье. А митрополит Тихон поздравил псковичей с праздником Пасхи и поблагодарил за послушание.