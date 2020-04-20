Роспотребнадзор: при профилактике коронавируса необязательно использовать антибактериальное мыло

07:41, 20 апреля 2020, ПАИ

Для того чтобы смыть вирус с рук, необязательно пользоваться антибактериальным мылом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«Нет никакой необходимости мыть руки именно «антибактериальным» мылом. Для того чтобы смыть вирус, достаточно мыть руки обычным мылом, то есть тем, которое уже есть у вас дома», - объяснили в ведосмстве.

Критериев эффективности такого мыла нет, если речь не идёт о дезинфицирующем средстве – кожном антисептике. Более того, некоторые производители могут делать приписку «антибактериальное» в качестве удачного маркетингового хода. Даже если в мыло вносят антимикробные добавки, они могут быть разные и в разном количестве, и не факт, что уничтожат вирусы. Таким образом, согласно исследованиям НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, понятия «стандартного» антибактериального мыла не существует.

Антибактериальное мыло вирусы может не уничтожить, так как у них весьма высокая устойчивость. Но такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть. Поэтому, по заключению специалистов Роспотребнадзора, разные виды мыла дают примерно одинаковый эффект.

Грязные руки являются фактором передачи спектра инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе дизентерии, гепатита А, брюшного тифа, норо- и ротавирусных инфекций, глистных инвазий. Установлено, что частое мытье рук родителей с мылом способствует снижению смертности среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных инфекций на 50%.

В связи с этим Роспотребнадзор напоминает, как правильно мыть руки. Следуйте этим простым правилам: снимите украшения, закатайте рукава, смочите руки в теплой воде перед нанесением мыла, тщательно намыльте руки и в течение не менее 30 секунд соблюдайте технику мытья рук, обильно ополосните теплой водой руки, чтобы удалить мыло, просушите руки полотенцем. Убедитесь, что ваши руки полностью высохли.

По данным на 19 апреля, в Псковской области заразились коронавирусом 52 человека. Статистика по выздоровевшим и умершим пока не меняется: выздоровело 9 человек, умерло 6.