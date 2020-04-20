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Общество

Пенсионный фонд рекомендует псковичам зарегистрироваться на Госуслугах для быстрого получения маткапитала

С 15 апреля фонд приступил к оформлению государственных сертификатов на материнский капитал без личного обращения с заявлением. Фото: Андрей Степанов.


Отделение Пенсионного фонда по Псковской области рекомендует будущим родителям зарегистрироваться  на сайте государственных услуг для более быстрого и удобного получения сертификата на материнский капитал.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПФР по Псковской области, с 15 апреля фонд приступил  к оформлению государственных сертификатов на материнский капитал без личного обращения с заявлением и документами в Пенсионный фонд или МФЦ.

После рождения ребёнка и регистрации факта рождения в ЗАГСе сведения о ребенке будут поступать в ПФР. После установления права на маткапитал сертификат автоматически направится в личный кабинет на сайте ПФР.

Зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru лучше заранее, ещё до рождения ребёнка. Подтвердить оформленную учётную запись можно в клиентской службе ПФР или МФЦ. Сейчас на прим можно попасть только по предварительной записи.

В Псковской области через банк можно погасить кредит материнским капиталом. 

 

 

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