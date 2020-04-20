Автобусы в Печоры будут отправляться от железнодорожного вокзала Пскова

15:58, 20 апреля 2020, ПАИ

С 21 апреля автобусы в Печоры будут отправляться от железнодорожного вокзала Пскова (остановка городских автобусов), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс». Место посадки обозначено флажком с указанием маршрутов.

До этого отправление и прибытие рейсов пригородных маршрутов № 205 «Печоры - Псков (через Новый Изборск)», №207 «Печоры - Псков», №207 «Псков - Печоры» (экспресс) осуществлялось с автовокзала.

Ранее сообщалось, что из-за реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове меняется маршрут движения автобусов № 11, 22 и 30.