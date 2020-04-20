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Общество

Автобусы в Печоры будут отправляться от железнодорожного вокзала Пскова

Фото Дарьи Хватковой

С 21 апреля автобусы в Печоры будут отправляться от железнодорожного вокзала Пскова (остановка городских автобусов), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс». Место посадки обозначено флажком с указанием  маршрутов.

До этого отправление и прибытие рейсов пригородных маршрутов № 205 «Печоры - Псков (через Новый Изборск)», №207 «Печоры - Псков», №207 «Псков - Печоры» (экспресс) осуществлялось с автовокзала. 

Ранее сообщалось, что из-за реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове меняется маршрут движения автобусов № 11, 22 и 30.

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