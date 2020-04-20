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Общество

Псковская станция переливания крови рассылает SMS с поздравлениями донорам

Фото ПАИ

Станция переливания крови Псковской области поздравляет доноров с Национальным днем донора посредством рассылки SMS. Такие сообщения пришли в том числе журналистам Псковского агентства информации, которые являются донорами. 

«Дорогой донор! Благодарим вас и поздравляем с Национальным днем донора», – указано в сообщении. Праздник отмечается 20 апреля.

Главный врач станции переливания крови Любовь Малыхина рассказала, что сегодня доноры должны проявить повышенную бдительность и осмотрительность. А председатель псковского отделения Российского Красного Креста, почетный донор России Пётр Василевский подчеркнул, что именно молодежь должна включаться в движение безвозмездного донорства.

 Желающие сдать кровь могут обратиться на станцию переливания крови Псковской области.

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