Псковская станция переливания крови рассылает SMS с поздравлениями донорам
Станция переливания крови Псковской области поздравляет доноров с Национальным днем донора посредством рассылки SMS. Такие сообщения пришли в том числе журналистам Псковского агентства информации, которые являются донорами.
«Дорогой донор! Благодарим вас и поздравляем с Национальным днем донора», – указано в сообщении. Праздник отмечается 20 апреля.
Главный врач станции переливания крови Любовь Малыхина рассказала, что сегодня доноры должны проявить повышенную бдительность и осмотрительность. А председатель псковского отделения Российского Красного Креста, почетный донор России Пётр Василевский подчеркнул, что именно молодежь должна включаться в движение безвозмездного донорства.
Желающие сдать кровь могут обратиться на станцию переливания крови Псковской области.