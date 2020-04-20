Вакцина от коронавируса в России с 1 июня выйдет на клинические испытания

16:20, 20 апреля 2020, ПАИ

Президент пообещал, что в первую очередь новой вакциной обеспечат медиков.

Как сообщает ТАСС, на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России Владимир Путин дал поручение главе Минздрава Михаилу Мурашко ускорить регистрацию вакцины от коронавируса и ввоз оборудования для производства лекарства. Президент подчеркнул, что власти окажут всю необходимую поддержку.

«Мы сделаем все для того, чтобы ускорить все необходимые административные процедуры, и, если потребуется, а я так понимаю, что потребность такая есть, увеличим дополнительные ресурсы», - сказал Владимир Путин.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что к 31 мая планируется завершить доклинические исследования вакцины против коронавируса, а этап клинических исследований начнется 1 июня.

В свою очередь заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Департамента здравоохранения города Москвы Елена Цыганова попросила главу государства, когда будет выработана эффективная вакцина против коронавируса, в первую очередь провакцинировать медперсонал.

«Я думаю, что это само собой разумеется. Прежде всего медработников нужно защитить, потому что они находятся на передовой, это безусловно так», - ответил Владимир Путин.

Как ранее сообщил министр здравоохранения, ситуация с коронавирусом позволяет поставить вопрос о модернизации системы здравоохранения в России для противодействия подобным вызовам. Власти рассчитывают, что Россия выйдет на плато по коронавирусу на следующей неделе.