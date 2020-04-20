Губернатор Псковской области: Число жалоб на «наливайки» превысило все разумные пределы

22:17, 20 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram прокомментировал сегодняшние поправки в указ, которые запретили работу «наливаек» во время коронавирусных ограничений. Он подчеркнул, что администрация делает все возможное, чтобы в это непростое время поддержать все сферы бизнеса без исключения.

«Нет ничего плохого и в продаже алкогольных напитков на розлив, если процесс организован в соответствии с законом и здравым смыслом. Однако сейчас число жалоб на наливайки и разливайки - а на них жители Псковской области активно жаловались и до коронавируса - превысило все разумные пределы», - сообщил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что по всем каналам идёт шквал сообщений о нарушениях или полном игнорировании требований санитарно-эпидемиологической безопасности в таких заведениях. Сами владельцы тоже отказываются идти на контакт и не слышат ни жителей, ни контролирующие органы. Поэтому с 20 апреля работа «наливаек» в области запрещена до окончания мероприятий по противодействию коронавирусу.

«Итог логичен, предсказуем и закономерен, - подчеркнул губернатор. - Всех предупреждали неоднократно, так что без обид».

Сегодня, 20 апреля, губернатор Михаил Ведерников запретил работу «наливаек» в рамках борьбы с коронавирусом, внеся соответствующие изменения в указ.