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#СтаньСильнееПокаДома: зарядка с капитаном псковского хоккейного клуба «Торнадо» Олегом Кожемякиным

Не унывают в самоизоляции и спортсмены-хоккеисты. По словам капитана образованного в прошлом году ХК «Торнадо», представляющего псковский хоккей на межрегиональных профессиональных турнирах, Олега Кожемякина, все ребята очень скучают по хоккею и максимально ответственно относятся к ограничительным мерам и столь же ответственно к тренировкам дома.

«Когда для тебя хоккей на первом месте в жизни, то, конечно, с новыми увлечениями в четырех стенах не так-то просто: продолжаю много тренироваться и прокачивать свое тело дома, а на даче можно еще и потренировать технику броска. Хотя, признаться, появилось и новое увлечение - помогаю семье делать затеянный дома ремонт, - рассказал Кожемякин. - Призываю псковичей, хоккеистов, спортсменов по максимуму соблюдать карантинные меры, чтобы как можно скорее наша страна и весь мир вернулись к прежней жизни».

В проекте также принимали участие гимнастка Анастасия Белякова, легкоатлетка Наталья Спиридонова, а также заслуженный мастер спорта России, победитель финального турнира Кубка мира по стрельбе из лука Александра Савенкова и другие. 

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