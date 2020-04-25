Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с коронавирусом ПАИ покажет в прямом эфире

10:51, 24 апреля 2020, ПАИ

24 апреля в 12:00 в администрации Псковской области состоится заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Псковское агентство информации будет вести прямую трансляцию мероприятия в эфире ПАИ-live.

Планируется, что на заседании будут озвучены последние данные, связанные с коронавирусной инфекцией, и мерах, применяемых для предотвращения распространения этого заболевания.

По последним данным, в Псковской области выявлено 93 случая заражения коронавирусом. Семь человек умерли, девять – выздоровели. На данный момент проведено 6775 исследований на коронавирус.

На сегодняшний день в России коронавирусом заболели 68 622 человека. За весь период умерли 615 человек, выздоровели 5568.