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Общество

Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписан закон о переносе даты окончания Второй мировой войны. Документ был размещен на интернет-портале правовой информации, пишет RT.

День воинской славы переносится с 2 на 3 сентября. Ранее Госдума и Совет Федерации одобрили данный проект. Авторы инициативы отметили, что она направлена на сохранение исторической справедливости в отношении победителей войны.

Ранее также сообщалось, что парад Победы в России перенесут на другую дату из-за пандемии коронавируса.

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