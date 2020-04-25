В Псковской области будут субсидировать образовательные и медицинские учреждения

12:38, 24 апреля 2020, ПАИ

«Мы прорабатываем вопрос субсидирования социальных учреждений, детских садов, школ, поликлиник, больниц, чтобы у них не копились долги перед управляющими и энергоснабжающими компаниями», - сообщил на заседании регионального штаба по противодействию коронавирусу 24 апреля губернатор Псковской области. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников также заявил, что для устойчивого развития экономики Псковской области понадобится 5,4 миллиарда рублей.

Ограничительные меры, чтобы сдержать вспышку коронавируса, продлятся в Псковской области до 31 мая. Однако некоторые послабления власти начнут делать, если псковичи будут неукоснительно соблюдать обязательную самоизоляцию.