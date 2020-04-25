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Общество

16 медработников Псковской области заражены коронавирусом

В Псковской области коронавирусом заражены 16 медицинских работников. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 24 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, к понедельнику планируется ввести в эксплуатацию обсерватор в Палкинском районе. Обсервационные отделения санатория «Гороховое озеро» Гдовского района заполнены на 28 человек, в Усвятах — на 13 человек.

«Коечный фонд находится в стадии завершения до 28 апреля, 313 коек развёрнуто, кислорода достаточно. Работа по аппаратам ИВЛ планируется к завершению в установленные сроки, выстроен график поставок», - добавила Марина Гаращенко.

По последним данным, в Псковской области выявлено 93 случая заражения коронавирусом. Семь человек умерли, девять – выздоровели. На данный момент проведено 6 тысяч 775 исследований на коронавирус.

Ограничительные меры, действующие в Псковской области из-за распространения коронавируса, продлятся до 31 мая. 

 

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