Опрос ПАИ показал, что 11% читателей скучают по походам в кафе и рестораны

18:49, 24 апреля 2020, ПАИ

Псковское агентство информации провело опрос среди читателей и выяснило, что псковичи в первую очередь сделают, когда закончится затянувшаяся самоизоляция, куда они отправятся? Самым популярным ответом нашего опроса стала обычная прогулка на свежем воздухе. «Не хватает пространства, воздуха, движения, солнца и финансов», - пишет в комментариях Ирина Леонова.

Развлечению в ночных клубах (за этот вариант проголосовали единицы) псковичи предпочли бы поход в театр и филармонию.

Как ни странно, по визитам в кафе и рестораны соскучились немногие - лишь 11% участников опроса ПАИ. Но для некоторых людей эти места – больше, чем заведения общепита. В Instagram известного псковского фудблогера Марии Булатовой мы встретили трогательную запись. Она вспоминает, как больше месяца назад наслаждалась с подругой кофе и пончиками в городской кофейне, и рассуждает, как самоизоляция изменила наш мир: теперь «все, в лучшем случае, навынос. И дистанция, да. Вот как эти два отдельных и дистанцировавшихся кусочка «Лакомки» [на фото автора были далеко лежащие друг от друга кусочки], такого любимого всеми псковскими детьми торта».

Кафе или кондитерская - это не только лакомство, но и общение, приятное мгновение быстротечной жизни. В этом смысле по кафе во время самоизоляции мы скучаем намного больше, чем думаем. «В такое время, как сейчас, хочется держаться мест и эмоций, которые обращают тебя в лучшие времена. Времена детства, беззаботной поры и праздничных вкусностей. И знаете, как только все это закончится, я обязательно сразу пойду в свои любимые места, рестораны и кафе, на постановку, в кино», - пишет Мария Булатова.

Всего лишь 1% участников опроса Псковского агентства информации первым делом после окончания самоизоляции отправятся в ночной клуб.

Больше трехсот человек поделились, что в первую очередь после отмены карантинных мер отправятся просто гулять на свежем воздухе.