В Псковской области 3,3 миллиона рублей выделят для поддержки народа сето

17:58, 25 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников по видеосвязи встретился с представителями малочисленного коренного народа сето, которые живут в области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, Михаил Ведерников заметил, что сейчас очень непростое время, особенно для приграничных регионов – жители с двойным гражданством могут без ограничений пересекать границу, поэтому важно не допустить появления новых очагов заражения.

Особое внимание уделил Михаил Ведерникоов мерам поддержки, которые оказываются народу сето. В этом году, несмотря на дополнительное финансирование мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции, для поддержки сето будет выделено из регионального бюджета 3,3 миллиона рублей . Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» также пройдет при поддержке администрации области.

Руководитель Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа Сето» Хелью Маяк поблагодарила губернатора за внимание и рассказала о деятельности сето.

«Мы продолжаем активно работать. Большой популярностью пользуется музей в Сигово. Мы надоили 4500 килограмм молока, сварили более 400 килограмм сыра, спекли почти 900 пирогов, вырастили 4,5 тонн разных овощей», — поделилась Хелью Маяк.

Представители сето также рассказали, что продолжают готовить документы на конкурс Президентских грантов, чтобы реализовать проект по расширению музея. Глава региона поручил руководству управления общественных проектов помочь с подготовкой проекта представителям малочисленного народа, потому что их первому проекту не хватило баллов.

Также Михаил Ведерников заметил, что сейчас активно прорабатывается вопрос развития приграничных районов Псковской области, в частности, благоустройство дорог, модернизация школ и больниц. Хелью Маяк подчеркнула, что это очень важно для привлечения молодежи в Печорский район.

Также губернатор передал награды: Хелью Маяк за сохранение и популяризацию национальных традиций и народного творчества вручат Почетную грамоту Совета Федерации Федерального собрания РФ. Елене Вариксоо будет вручена Благодарственное письмо администрации области за активное участие в реализации мероприятий, направленных на развитие этнокультурных традиций сето.

«Спасибо вам большое за работу. Это хороший пример, как должна работать может и не самая многочисленная, но очень активная и эффективная организация. Вы всегда на связи, говорите, что нужно предпринять и скорректировать. Это дает нам возможность оказать более точечную и адресную помощь», — отметил глава региона.

Музей сето в апреле показали на Первом канале в выпуске программы «Непутевые заметки», где рассказывалось о достопримечательностях Псковской области.