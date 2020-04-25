ВИДЕОФАКТ: рабочие из Киргизии заселяются в обсервацию

22:17, 25 апреля 2020, ПАИ

Сегодня, 25 апреля, 74 рабочих из Киргизии, которые контактировали с зараженными коронавирусом строителями, размещаются в комфортных условиях в обсервации. Сама обсервация развернута в Невельском районе в летнем оздоровительном лагере «Звёздный».

Напомним, что из 90 уроженцев Киргизии, которые приехали на строительство объекта в Новосокольническом районе, коронавирус был выявлен у 16. Больные изолированы в Псковскую городскую инфекционную больницу.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко рассказала, что рабочие прибыли в Новосокольники 22 апреля, и в день прибытия их, согласно требованиям санитарной безопасности, проверили на коронавирус. У 16 работников были выявлены положительные результаты