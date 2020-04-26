Еще один пациент с коронавирусом выздоровел в Псковской области

11:34, 26 апреля 2020, ПАИ

26 апреля стало известно о еще одном жителе Псковской области, который выздоровел после коронавируса. Общее число вылечившихся после заражения COVID-19 в регионе составляет 13 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская области».

За последние сутки количество зараженных коронавирусом в Псковской области выросло до 122, накануне число заболевших составляло 110 человек.

В Пскове зарегистрированы 42 случая заражения коронавирусом, в Великих Луках – 12, в Новосокольническом районе – 16, в Островском – 12, Гдовском и Псковском – 6, в Дедовичском – 5, в Пустошкинском – 4, в Красногородском и Печорском – 3, в Новоржевском, Пыталовском, Стругокрасненском и Опочецком – 2, в Бежаницком, Великолукском, Плюсском, Пушкиногорском, Себежском районах – по одному случаю.

Жертвами новой коронавирусной инфекции в Псковской области стали восемь человек.

Ситуацию с появлением очага коронавируса в Новосокольниках, где зараженными оказались уроженцы Киргизии, прокомментировала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Эксклюзивный видеорепортаж ПАИ из очага заражения коронавирусом в Острове, можно посмотреть здесь>>>.