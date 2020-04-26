В Ухане не осталось больных коронавирусом

12:10, 26 апреля 2020, ПАИ

Все пациенты с коронавирусом выписаны из больниц китайского Уханя, где впервые была зарегистрирована вспышка новой инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэна.

По словам работника комитета, такого результата Китай добился благодаря усиленной работе уханьских врачей и медиков, которые приехали из других городов для борьбы с коронавирусом. Один китайский медик за два месяца напряженной работы в Ухане полностью поседел.

В общей сложности из китайских больниц выписали 63 604 человека, выздоровевших после заражения COVID-19, 46 452 из них проходили лечение в Ухане.

В Псковской области выздоровели после коронавируса 13 человек.