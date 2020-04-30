Лечить от коронавируса в Псковской области начинают при первом положительном тесте

16:50, 29 апреля 2020, ПАИ

При первом положительном тесте в Псковской области начинают лечить от коронавируса. Об этом в эфире проекта ПАИ-live 29 апреля рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

В случае, если пациент поступает с тяжелой вирусной инфекцией, доктор должен подозревать у него коронавирус и провести тест.

«Тест-системы у нас всегда были качественные, - рассказала Марина Гаращенко. – Если врач видит и понимает, что у пациента коронавирусная пневмония, он имеет право начать лечить его от коронавируса».

В этом случае комитет по здравоохранению заносят такого пациента в статистику заболеваемости коронавирусом по региону.

«Чтобы не терять время, сразу начинают лечить от коронавируса при первом положительном тесте», - добавила Марина Гаращенко.

В случае, если тест дает два отрицательных результата, пациент снимается с заболевших и выписывается, если нет симптомов. На сегодняшний день таких в области 17 человек.

Ранее Марина Гаращенко сообщила, что количество зараженных коронавирусом возросло до 153. Четыре пациента с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ.