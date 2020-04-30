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Марина Гаращенко о низком уровне самоизоляции в Пскове: Люди расслабились

«Люди, наверное, расслабились», - заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире проекта ПАИ-live 29 апреля, комментируя очень низкий уровень самоизоляции граждан в Пскове в период эпидемии коронавируса.

Марина Гаращенко предположила, что люди думают, что их не коснётся коронавирус. «Когда люди находятся дома, власть может контролировать процесс», - заверила гость эфира.

«Все меры в регионе абсолютно оптимальные. Надо понимать, что сегодня эта история зависит от каждого из нас. Каждый должен отвечать не только за себя, но и за то окружение, которое рядом с ним», - обратилась к гражданам Марина Гаращенко, отметив, что каждый должен проявить гражданскую ответственность.

По состоянию на 29 апреля в Псковской области число заразившихся новой коронавирусной инфекцией выросло до 153 человек. Выздоровели 17 пациентов, 11 скончались.

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