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#СтаньСильнееПокаДома: Профессиональный боец ММА Руслан Шамилов провёл зарядку для псковичей

Очередным гостем проекта Псковского агентства информации #СтаньСильнееПокаДома, где псковские спортсмены и тренеры демонстрируют читателям секреты поддержания формы в условиях карантина, стал Руслан Шамилов - восходящая звезда ММА. Великолучанин, спортсмен клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область» и Центра ММА города Великие Луки, ему первому присвоено звание мастера спорта России по смешанному боевому единоборству (ММА) в Псковской области, также он является мастером спорта России по комплексному единоборству, бойцом профессиональной лиги М-1 Global, где имеет рейтинг профессиональных боёв (5-1).

В период самоизоляции Шамилов проводит тренировки дома и на открытом воздухе с соблюдением дистанции вместе с партнёрами по клубу «Отечество» и Центру ММА в Великих Луках. Шамилов выражает признательность за то, что в трудный момент занятия спортом на свежем воздухе не остались под запретом.

«Занимаемся с товарищами - Мухаммадом Шеховым и Сергеем Егоровым почти каждый день, в свободное время больше времени уделяю саморазвитию, чем в обычном ритме профессионального спортсмена. В остальном всё идёт по плану. Оставайтесь дома и берегите близких, всего всем самого наилучшего», - обратился Шамилов к жителям Псковской области. Ранее зарядку для псковичей проводили обладатель пояса WBA ASIA по боксу Мухаммад Шехов, нападающий ФК «Псков-747» Михаил Севастьянов и дзюдоистка Елизавета Степанова.

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