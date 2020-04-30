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Общество

В России за сутки зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом

Фото Андрея Степанова

За сутки в России зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

7099 новых случаев заболевания зафиксировали в стране за сутки. 39,9% заражённых не имели клинических проявлений болезни. 101 человек умер, выздоровели 1333 человека.

Всего в стране на сегодняшний день произошло 106 498 случаев коронавируса. За весь период умерли 1073 человека, выздоровели 11 619. В Псковской области коронавирусом заразились 153 человека, умерли 11.

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