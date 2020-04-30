В Псковской области приняли закон по налогам для самозанятых

12:11, 30 апреля 2020, ПАИ

В Псковской области введён специальный налоговый режим для самозанятых, который упрощает ведение самостоятельной предпринимательской деятельности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, закон принял депутатский корпус регионального парламента на 44-й сессии.

Новый налоговый режим «Налог на профессиональный доход» вводится с 1 июля 2020 года. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перейдут на новый порядок уплаты налогов, смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке – 4 или 6 процентов вместо 13 процентов по налогу на доходы физических лиц. Это позволит предпринимателям легально вести свой бизнес и получать доход от подработок без рисков быть оштрафованным за незаконную предпринимательскую деятельность. Также специальный налоговый режим даёт дополнительные преференции: возможность онлайн-регистрации, отсутствие отчетности и необходимости применения контрольно-кассовой техники.

Перейти на этот налоговый режим могут предприниматели, у кого нет работников и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Прописано требование о неприменении предпринимателем упрощенной системы налогообложения, единого сельскохозяйственного налога – это касается сельхозтоваропроизводителей – и системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Не могут применять такой налоговый режим предприниматели, которые занимаются реализацией подакцизных товаров и добычей полезных ископаемых, осуществляют перепродажу товаров или ведут предпринимательскую деятельность в интересах другого лица.

«Введение в области специального налогового режима для самозанятых – это правильное решение, которое позволит физическим лицам, работающим сейчас в теневом секторе экономики, легализоваться, принося пользу и себе, и экономике региона», - уверен псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв.

Специальный налоговый режим осуществляется в 23 регионах России.