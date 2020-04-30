ПАИ покажет прямую трансляцию заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Псковской области

13:20, 30 апреля 2020, ПАИ

30 апреля в 13:30 в администрации Псковской области пройдет заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Псковское агентство информации будет вести прямую трансляцию мероприятия в эфире ПАИ-live.

На заседании члены штаба озвучат последние данные, связанные с коронавирусной инфекцией, и мерах, применяемых для предотвращения распространения этого заболевания.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразились 153 человека, умерли 11.