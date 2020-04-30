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Общество

Платное тестирование на коронавирус для псковичей обсудят сегодня на совещании с медиками

Вопрос платного тестирования власти обсудят сегодня на совещании. Фото: Дарья Хваткова.:

В Псковскую область после 9 мая поступит оборудование для «Центра СПИД», чтобы лаборатория медучреждения смогла проводить платные тесты на коронавирус. Об этом председатель профильного комитета Марина Гаращенко сообщила на заседании регионального оперштаба 30 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Оборудование забронировано за нами, срывов не будет», - заверила Марина Гаращенко.

Возможность платного тестирования на COVID-19 в Псковской области обсудят сегодня в администрации на совещании с медиками.

Кроме того, руководитель комитета по здравоохранению рассказала, что поступившие ночью аппараты ИВЛ, а также те, что привезут сегодня, введут в эксплуатацию в течение трех дней.

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