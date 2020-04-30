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Общество

Через границу в Псковской области не пропустили 440 граждан Белоруссии и 200 россиян

С начала введения ограничительных мероприятий на российско-белорусской границе уменьшилось количество правонарушений в пограничной сфере. Фото: Андрей Степанов.

С начала введения ограничительных мероприятий на российско-белорусской границе  уменьшилось количество правонарушений в пограничной сфере. Об этом сообщил начальник Погрануправления ФСБ России по Псковской области Андрей Парамонов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое проходит 30 апреля. 

«Более 500 человек ежесуточно пересекают границу, полностью исключить нарушения нельзя. Из Белоруссии чаще всего едут в Москву, Санкт-Петербург либо к родственникам в Псковскую область, игнорируя требования», - рассказал Андрей Парамонов.

Он подчеркнул, что 11 нарушений было зафиксировано с момента проведения последнего штаба, всего было наложено штрафов на 25 тысяч рублей. Всего отказано в пересечении границы с начала ограничений  440 гражданам Белоруссии  и около 200 россиянам.

«На 9 направлениях созданы искусственные препятствия, выявленных и задержанных лиц отправляют на обсервацию при подозрении на заболевание, работа налажена с МВД. Принимаемые меры достаточные, оценка в целом удовлетворительная», - отчитался начальник Погрануправления.

Также 500 протоколов за нарушение подростками режима самоизоляции составили в Псковской области.

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