2,5 километра лент использовано для ограждения парков и скверов в Пскове

15:15, 30 апреля 2020, ПАИ

В Пскове на ограждение территорий парков и скверов использовано 2,5 километра лент. Как отчитался глава администрации города Александр Братчиков на заседании оперштаба 30 апреля, лентами ограждены парки, скверы и детские площадки.

«Ограждение висит в ботаническом саду, сквере Поземского, парке Гагарина, Финскиом парке и так далее. На некоторых объектах сорвали ленты, мы проверяем и восстанавливаем в срок до сегодняшнего дня», - отметил Александр Братчиков.

Также в Псковской области составили 500 протоколов за нарушение подростками режима самоизоляции.