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Общество

Михаил Ведерников поздравил сотрудников пожарной службы с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram поздравил сотрудников и ветеранов пожарной службы с профессиональным праздником – Днём пожарной охраны, который отмечается 30 апреля

«Друзья, вы представители почётной и действительно сложной профессии, которая требует отваги, альтруизма и блестящей подготовки, – обратился глава региона к сотрудникам и ветеранам пожарной охраны. – На вашем счету сотни спасённых жизней. Своими чёткими и слаженными действиями вы неоднократно доказывали свой профессионализм, компетентность и мужество, чем заслужили высокий авторитет среди жителей Псковской области».

Михаил Ведерников пожелал им сил, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, счастья и здоровья. «Спасибо за труд», – добавил глава региона.

30 апреля в посёлке Ямм Гдовского района заработал новый пожарный пост.

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