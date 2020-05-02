Эксперт: В России до марта коронавируса не было

17:04, 02 мая 2020, ПАИ

До марта 2020 года в России не было коронавируса нового типа, хотя некоторые россияне считают, что уже переболели им в январе–феврале. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

«В Российской Федерации тогда коронавируса – вот именно этого коронавируса, не одного из нескольких десятков, а именно этого коронавируса – тогда в России и Москве не было. Это абсолютно доподлинно на сегодня уже доказано тем, что иммунитет у наших сограждан есть у очень небольшой доли от всей популяции», – сказала Анна Попова.

По последним данным, в России зарегистрировано 124 054 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло 1 222 человека, выздоровело – 15 013.

В Псковской области выявлено 194 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 19 псковичей, умерло – восемь.