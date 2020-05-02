Митрополит Тихон – о коронавирусе: Это испытание мы все должны пройти мужественно

17:28, 02 мая 2020, ПАИ

«Это испытание, которое выпало нам от мала до велика, мы должны пройти мужественно, разумно, с пониманием того, что происходит, с любовью к людям и крайне ответственно», – отметил митрополит Псковский и Порховский Тихон, отвечая на вопросы псковских СМИ.

Владыка отметил, что в основном псковские журналисты задали ему вопросы, которые касаются церковной жизни Псковской епархии. «Мы молимся и сопереживаем нашим собратьям в тех обителях и тех храмах, где бушует инфекция, где есть потери, где тяжелейшие страдания», – отметил он.

По последним данным, в Псковской области выявлено 194 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 19 псковичей, умерло – восемь.