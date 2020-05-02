В Псковской епархии никто не заболел коронавирусом

17:56, 02 мая 2020, ПАИ

В Псковской епархии среди священников и паствы не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон, отвечая на вопросы псковских СМИ.

«По милости Божией пока нет ни одного заражения среди священников и нашей паствы», – подчеркнул владыка.

По словам митрополита, это результат как молитв, так и строгого соблюдения всех необходимых в этой эпидемиологической ситуации мер в приходах и монастырях. «Да, мы закрыли для посещения все монастыри, но это до поры до времени», – заключил владыка.

По последним данным, в Псковской области выявлено 194 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 19 псковичей, умерло – восемь.