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Митрополит Тихон – о взаимодействии с псковским губернатором: Мы на связи каждый день

«Слава Богу, что сработали на опережение. Мы много совещались, советовались с Михаилом Юрьевичем, мы каждый день с ним на связи. И вместе решаем наши, в первую очередь церковные, проблемы», – заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон, отвечая на вопросы псковских СМИ.

Владыка подчеркнул, что Михаил Ведерников – православный человек, а значит, он имеет право участвовать в предложениях архиерею в ситуации, которая сложилась в Псковской области в связи с пандемией коронавируса. «И я по мере сил что-то предлагаю на обсуждение», – заметил митрополит.

В частности, митрополит Тихон и губернатор Михаил Ведерников совместно подготовили специальные подарки для прихожан. 

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