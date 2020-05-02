Митрополит Тихон: Меня лечили замечательные врачи из Псковской областной больницы

19:20, 02 мая 2020, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон, отвечая на вопросы псковских СМИ, рассказал, как переболел пневмонией в Великий пост.

«Это обычная моя болезнь: у меня с детства эти пневмонии, – заметил владыка. – Конечно, меня сразу проверили на коронавирус – его не обнаружили».

Митрополит подчеркнул, что болел практически до Пасхи. «Но я считал своим долгом быть на службах, поскольку я не был заразен. Ничего героического в этом нет», – отметил он.

Владыка также сообщил, что во время болезни его осмотрел московский пульмонолог, который подтвердил отсутствие коронавируса. «Но в основном меня лечили наши замечательные врачи из Псковской областной больницы, ещё раз им низкий поклон», – заключил митрополит.

Ранее появилась информация, что митрополит Тихон предположительно заразился новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Позже эта информация была опровергнута.