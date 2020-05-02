Псковская епархия отменила церковные взносы

19:45, 02 мая 2020, ПАИ

Псковская епархия отменила церковные взносы на время пандемии коронавируса. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон, отвечая на вопросы псковских СМИ.

«Сейчас очень сложно. Мы отменили взносы, за счёт которых живёт епархия, проводятся епархиальные службы, оказывается помощь вдовам, помощь бедным приходам», – отметил владыка.

Митрополит также отметил, что, возможно, в мае церковные взносы снова будут отменены. «Либо, если богослужения возобновятся, по мере возобновления какую-то небольшую часть мы всё-таки попросим на поддержание наших проектов», – заметил владыка.

Митрополит Тихон также сообщил, что сейчас планируется оказать помощь священникам. «Для священников, сотрудников храмов – всем раздадим крупные продуктовые наборы, которые позволят им и их семьям значительное время существовать», – отметил владыка.