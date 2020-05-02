Колокольню Троицкого собора в Пскове отреставрируют летом

20:47, 02 мая 2020, ПАИ

Реставрационные работы в пороховых погребах и на колокольне Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова планируется завершить летом. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон, отвечая на вопросы псковских СМИ.

По словам владыки, несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, в настоящий момент в соборе с использованием всех мер безопасности работают изыскатели для подготовки проекта спасения собора.

Митрополит напомнил, что уже реконструируются колокольня собора и пороховые погреба. Он выразил надежду, что летом псковичи увидят эти объекты приведёнными в порядок .

Свято-Троицкий собор – православный храм в Пскове. Он входит в состав архитектурного ансамбля Псковского крома и является главным его строением. Храм – объект культурного наследия России федерального значения. Собор был построен в 1699 году. Это уже четвёртое по счёту здание: предыдущие три были разрушены.