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Общество

Парк «Россия – моя история» откроют в Пскове позже намеченного срока

В связи с пандемией коронавируса парк «Россия – моя история» откроют в Пскове позже намеченного срока. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон, отвечая на вопросы псковских СМИ.

Владыка отметил, что изначально планировалось открыть парк в конце 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса реализацию проекта пришлось отложить на неопределённый срок.

Парк «Россия – моя история» разместится на смежной со стадионом «Электрон» территории с сохранением бассейна и футбольного поля. Комплекс будет начинаться именно с исторического парка – интерактивного музея  «Россия — моя история». В планах также открыть духовно-просветительский комплекс, площадки для занятий спортом на свежем воздухе и парковые зоны с обустройством Зелёного театра.

В феврале на рабочем совещании в администрации Псковской области было принято решение, что на создание в Пскове музея «Россия – моя история» выделят дополнительно 250 млн рублей из президентского гранта, направленного в бюджет Псковской области.

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